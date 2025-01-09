Жители острова Рейнеке заявили об остановке морского сообщения с материком на неопределённый срок

Как позднее уточнила жительница острова Рейнеке, 1 и 2 января судно на воздушной подушке выполнило рейсы на остров Попова, 3 января пошло на Рейнеке, но по пути на материк «сломалось посреди моря». На судне находилось шесть человек с капитаном, который смог довести его до острова Попова, откуда пассажиры добрались до острова Русский на барже. Но автобуса № 29б, который ходит из бухты Боярин (куда причаливает баржа) в центр Владивостока, они не дождались, им пришлось идти до ближайшей остановки около 10 километров.