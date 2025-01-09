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Жители острова Рейнеке заявили об остановке морского сообщения с материком на неопределённый срок

От жителей удалённых островных территорий Владивостока продолжают поступать жалобы на перебои с морским сообщением: люди пишут в Telegram-чат городской администрации, что судно на воздушной подушке «Влад-Регул» перестало выходить на маршруты после 3 января, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О перебоях с морским сообщением ранее в тот же чат писала жительница острова Попова: «Влад-Регул» выполняет рейсы на оба острова. Но у жителей Попова есть альтернатива: можно добраться на барже до острова Русский, а оттуда — на материк на автобусе. А для жителей Рейнеке таких альтернатив не предусмотрено.

Как позднее уточнила жительница острова Рейнеке, 1 и 2 января судно на воздушной подушке выполнило рейсы на остров Попова, 3 января пошло на Рейнеке, но по пути на материк «сломалось посреди моря». На судне находилось шесть человек с капитаном, который смог довести его до острова Попова, откуда пассажиры добрались до острова Русский на барже. Но автобуса № 29б, который ходит из бухты Боярин (куда причаливает баржа) в центр Владивостока, они не дождались, им пришлось идти до ближайшей остановки около 10 километров.

В обратный рейс с материка на остров судно на воздушной подушке уже не вышло. Пассажирам пришлось вызывать жителя острова с собственным маломерным судном, чтобы попасть домой.

Островитяне намерены обращаться в прокуратуру по поводу бездействия должностных лиц в решении проблемы транспортного сообщения на удалённых территориях. На момент подготовки публикации ответа от лица администрации Владивостока или правительства Приморского края на сообщения жителей островов не поступало.

Ранее городская администрация планировала закупку нового судна вместо старого и часто ломающегося «Влад-Регула», но поставка ожидается уже после завершения зимнего сезона.