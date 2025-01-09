Омичи в день фигурного катания смогли бесплатно попасть на лед

Омичи впервые отметили день фигурного катания, который впервые появился в календаре праздников в этом году. 8 января крупные катки Омска и области были открыты для посещения бесплатно. На площадках можно было не только покататься, но и встретиться с тренерами и спортсменами и получить мастер-класс.
Главное и самой большой локацией для массовых катаний стал стадион «Красная звезда», где для омичей организовали концертную программу, показательные выступления и розыгрыши призов. На других катках также прошли мастер-классы от опытных тренеров, которые обучали новичков основам фигурного катания.
«Нам очень понравилось. Здорово, что теперь есть День фигурного катания, он объединяет всех любителей этого вида спорта!», — поделились омички Валерия и Анастасия.
Фото: пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области.
В празднование также включилась молодежь Омска, которая вышла на лед в мерче и с флагами «Омск — молодежная столица России». Таким образом они продвигали получение городом значимого статуса.