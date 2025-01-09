Омичи в день фигурного катания смогли бесплатно попасть на лед

Омичи впервые отметили день фигурного катания, который впервые появился в календаре праздников в этом году. 8 января крупные катки Омска и области были открыты для посещения бесплатно. На площадках можно было не только покататься, но и встретиться с тренерами и спортсменами и получить мастер-класс.