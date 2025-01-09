Школьников Совгаванского района края отправили на дистанционное обучение

Управление образования Советско-Гаванского района по рекомендациям специалистов МЧС приняло решение отпустить школьников муниципалитета по домам и организовать для них дистанционное обучение. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данная мера введена в связи со снежным циклоном, который сейчас действует на территории субъекта.
По информации пресс-службы районной администрации, в настоящее время сильных осадков нет, однако наблюдается сильный ветер порывами до 22 метров в секунду. Как сообщили нашему корреспонденту в отделе долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, погодный фон стабилизируется только утром 10 января.
Напомним, что синоптики ранее прогнозировали резкое ухудшение погоды в Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском и Ульчском районах с 7 по 9 января. Также во власти стихии оказались город Хабаровск, Комсомольский и Нанайский районы. Вопреки ожиданиям, циклон оказался не очень сильным и серьёзных проблем коммунальщикам региона не принёс. Местами в настоящее время наблюдается только порывистый ветер.