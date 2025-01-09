В Хабаровском крае из-за снегопада закрыли два аэропорта

Аэропорт Нелькана закрыли до 9.30 десятого января. До 12.00 планируют расчистить ВПП в Николаевске-на-Амуре — аэропорт закрыт с 7.30 утра. В связи с этим изменена схема большинства сегодняшних рейсов, следовавших из Хабаровска.