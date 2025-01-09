В Хабаровском крае из-за снегопада закрыли два аэропорта

Из-за расчистки взлетно-посадочных полос от снега закрыты два аэропорта Хабаровского края.
Как сообщили в АО «Хабаровские авиалинии», утром не принимал рейсы аэропорт Советской Гавани на время расчистки аэродрома от снега.
Аэропорт Нелькана закрыли до 9.30 десятого января. До 12.00 планируют расчистить ВПП в Николаевске-на-Амуре — аэропорт закрыт с 7.30 утра. В связи с этим изменена схема большинства сегодняшних рейсов, следовавших из Хабаровска.
По данным краевого минтранса, пришедший в регион циклон внес коррективы и в движение междугородних автобусов. Ограничено движение автобусов на региональной автодороге Комсомольск-на-Амуре — Амурск, на участках автодорог Лидога — Ванино, Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре (от 71-го километра до 179-го).