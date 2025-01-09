Во Владивостоке демонтируют горку на центральной площади

В столице Приморья после прошедших новогодних каникул планируют демонтировать горку на центральной площади, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе администрации города, планируется, что работы по демонтажу горки проведут в четверг, 9 января.
Напомним, ранее мы писали о том, что на горке пострадали шесть детей. После этого следственный комитет завел уголовное дело, а глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.
Так, во время новогодних каникул, 2 января, сбитая на горке другими катающимися девочка получила травму головы, после чего у нее ухудшилось зрение и появились проблемы с памятью.