В РФ вырастили кристаллы ДНК белков, влияющих на устойчивость к лекарствам

Проблема антибиотикорезистентности простыми словами — это состояние, при котором бактерии теряют чувствительность к антибиотикам. В результате бактерии становятся стойкими к этим лекарствам, что делает лечение инфекций, вызванных ими, затруднительным или даже невозможным. Один из способов решения этой проблемы — это внесение изменений на уровне генов через подавление одного из ферментов бактерий, который называется Nei.