В РФ вырастили кристаллы ДНК белков, влияющих на устойчивость к лекарствам

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета вырастили белковые кристаллы ДНК, исследование структуры которых позволит найти вещества для подавления устойчивости бактерий к антибиотикам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Проблема антибиотикорезистентности простыми словами — это состояние, при котором бактерии теряют чувствительность к антибиотикам. В результате бактерии становятся стойкими к этим лекарствам, что делает лечение инфекций, вызванных ими, затруднительным или даже невозможным. Один из способов решения этой проблемы — это внесение изменений на уровне генов через подавление одного из ферментов бактерий, который называется Nei.
«В результате своего исследования Никита Булгаков вырастил ДНК-белковые кристаллы, а также с использованием синхротронного источника излучения получил рентгеновские дифракционные данные от исследуемых кристаллов. На основе этих данных будет определена кристаллическая структура. Информация о пространственной структуре белков и их комплексов с ДНК облегчит поиск ингибиторов ферментов для преодоления антибиотикорезистентности на уровне ДНК», — сообщили в вузе.
В дальнейшем полученные кристаллы планируется «просветить» с помощью синхротронного излучения, которое позволит узнать их внутреннюю структуру детально. «Коллеги из МФТИ, которые имеют доступ к ресурсам Шанхайского центра синхротронного излучения (КНР), помогли нам с этим этапом, так что теперь у нас есть рентгеновские дифракционные данные, на основе которых будут получены кристаллические структуры для дальнейшего анализа активного центра фермента», — пояснил Булгаков.
Он пояснил, что с введением в эксплуатацию синхротрона СКИФ, который строится под Новосибирском, получать новые данные о структуре вещества станет существенно проще. Сейчас исследователи перешли к определению трехмерной структуры. В ходе этой работы они смогут с большой точностью определить механизм химической реакции, которая позволит разработать ингибиторы для снижения устойчивости антибиотиков.