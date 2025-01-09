В Красноярском крае за сутки сотрудники МЧС справились с 10 пожарами

В Красноярском крае за сутки потушили 10 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Среди крупных возгораний за сутки в МЧС выделили следующие: пожар в СНТ Березовского района. Из-за неисправной проводки сгорели хозяйственные постройки на площади 60 кв. метров.
В Подтесово Енисейского района загорелся электрощит в одной из квартир. Причина — короткое замыкание электропроводки.
Помимо этого, сотрудники МЧС оказали помощь при ДТП с участием снегохода. Снегоход врезался в легковушку в Емельяновском районе. Спасатели отключили аккумулятор и провели деблокировку.
Ранее сообщалось о том, что за сутки в Красноярске пожарные справились с 14 возгораниями.