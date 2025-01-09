Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки сотрудники МЧС справились с 10 пожарами

Как минимум два пожара произошли из-за короткого замыкания электропроводки.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае за сутки потушили 10 пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Среди крупных возгораний за сутки в МЧС выделили следующие: пожар в СНТ Березовского района. Из-за неисправной проводки сгорели хозяйственные постройки на площади 60 кв. метров.

В Подтесово Енисейского района загорелся электрощит в одной из квартир. Причина — короткое замыкание электропроводки.

Помимо этого, сотрудники МЧС оказали помощь при ДТП с участием снегохода. Снегоход врезался в легковушку в Емельяновском районе. Спасатели отключили аккумулятор и провели деблокировку.

Ранее сообщалось о том, что за сутки в Красноярске пожарные справились с 14 возгораниями.

МЧС
пожары