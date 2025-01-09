В 2025 году утвердят планы по снижению вредных выбросов в семи городах Приангарья

Кроме того, будут смонтированы твердотопливные котлы с высоким КПД, отремонтированы трамвайные пути и троллейбусные сети, закуплены более экологичные модели общественного транспорта для снижения объема выбросов в атмосферу. На эти цели направят средства из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.