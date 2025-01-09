В 2025 году утвердят планы по снижению вредных выбросов в семи городах Приангарья

Комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» утвердило правительство РФ. В текущем году планируется также утвердить соответствующие документы в отношении нескольких городов Иркутской области. Речь идет об Ангарске, Иркутске, Шелехове, Черемхово, Зиме, Усолье-Сибирском и Свирске, пишет ИА IrkutskMedia.
Соответствующие планы были приняты для Абакана, Искитима, Минусинска, Улан-Удэ, Черногорска, Южно-Сахалинска и Гусиноозерск. На этих территориях будет проведена модернизация модернизация промышленных предприятий, частные жилые дома переведут с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое.
Кроме того, будут смонтированы твердотопливные котлы с высоким КПД, отремонтированы трамвайные пути и троллейбусные сети, закуплены более экологичные модели общественного транспорта для снижения объема выбросов в атмосферу. На эти цели направят средства из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.
Добавим, что с 2019 года федеральный проект «Чистый воздух» запущен в Братске. До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%, сообщает ТАСС.