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В 2025 году утвердят планы по снижению вредных выбросов в семи городах Приангарья

Соответствующие документы будут приняты для Иркутска, Ангарска, Черемхова, Шелехова, Усолья, Зимы и Свирска.

Источник: IrkutskMedia.ru

Комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух» утвердило правительство РФ. В текущем году планируется также утвердить соответствующие документы в отношении нескольких городов Иркутской области. Речь идет об Ангарске, Иркутске, Шелехове, Черемхово, Зиме, Усолье-Сибирском и Свирске, пишет ИА IrkutskMedia.

Соответствующие планы были приняты для Абакана, Искитима, Минусинска, Улан-Удэ, Черногорска, Южно-Сахалинска и Гусиноозерск. На этих территориях будет проведена модернизация модернизация промышленных предприятий, частные жилые дома переведут с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое.

Кроме того, будут смонтированы твердотопливные котлы с высоким КПД, отремонтированы трамвайные пути и троллейбусные сети, закуплены более экологичные модели общественного транспорта для снижения объема выбросов в атмосферу. На эти цели направят средства из федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Добавим, что с 2019 года федеральный проект «Чистый воздух» запущен в Братске. До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%, сообщает ТАСС.

экология