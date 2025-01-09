Сестра Тиммы: Седокова не перечислила обещанные средства на похороны экс-супруга

Напомним, что тело Яниса Тиммы было обнаружено в Москве 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой на фоне болезненного развода с певицей. Изначально Анна Седокова пообещала взять на себя финансовые обязательства по организации похорон, однако вскоре её обвинили в обмане.