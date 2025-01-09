Президент Мексики Шейнбаум предложила Трампу назвать Америку Мексиканской

Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Американский континент в Мексиканский, заявление прозвучало после слов избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки.
«Очевидно, что название Мексиканского залива признано ООН, агентством Организации Объединённых Наций. Но почему бы нам не назвать Северную Америку Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не так ли? На самом деле, с 1607 года, с основания Апацингана, она была Мексиканской Америкой», — заявила Шейнбаум.
Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции. Кроме того, Шейнбаум продемонстрировала исторические карты континента.
Трамп заявил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. Он уточнил, что данный шаг «станет частью новой политики его администрации».
Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Марджори Тейлор Грин уже заявила, что подготовила соответствующий законопроект. Республиканка планирует представить его в четверг.
Помимо заявления о Мексиканском заливе, Трамп заявил, что Вашингтону следует вернуть контроль над Панамским каналом, а также присоединить к составу США остров Гренландия. Кроме того, по словам республиканца, частью Соединённых Штатов должна стать Канада.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на призыв Трампа к присоединению Канады словами «чёрта с два». В Панаме также не согласились с инициативой избранного президента США.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не продаётся, и судьбу острова должны решать его жители. Ранее сообщалось, что почти 90 процентов опрошенных датчан высказались против передачи Гренландии Соединённым Штатам.