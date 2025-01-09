Президент Мексики Шейнбаум предложила Трампу назвать Америку Мексиканской

«Очевидно, что название Мексиканского залива признано ООН, агентством Организации Объединённых Наций. Но почему бы нам не назвать Северную Америку Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не так ли? На самом деле, с 1607 года, с основания Апацингана, она была Мексиканской Америкой», — заявила Шейнбаум.