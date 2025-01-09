Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за реверсивного движения на мосту у Телецентра омские Нефтяники стоят в пробке

В районе ТК «Терминал» в Омске в сторону центра стоят десятки машин.

Источник: Комсомольская правда

Первое полноценное рабочее утро для омичей было испорчено. В утренние часы улица Красный путь в сторону Телецентра была скована огромной пробкой.

«Выехал час назад и проехал всего 200 метров! Это невозможно!», — рассказал нам Юрий, проживающий на остановке Садко.

Добавим, что сегодня первый день организации реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Накануне его запустили в тестовом режиме.

Фото: администрация Омска.

Режим будет работать следующий образом: по средней полосе можно будет следовать в направлении Левобережья или правого берега Иртыша в зависимости от сигнала светофора. Направление движения по крайним полосам меняться не будет.