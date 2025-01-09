Из-за реверсивного движения на мосту у Телецентра омские Нефтяники стоят в пробке

Первое полноценное рабочее утро для омичей было испорчено. В утренние часы улица Красный путь в сторону Телецентра была скована огромной пробкой.
«Выехал час назад и проехал всего 200 метров! Это невозможно!», — рассказал нам Юрий, проживающий на остановке Садко.
Добавим, что сегодня первый день организации реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Накануне его запустили в тестовом режиме.
Фото: администрация Омска.
Режим будет работать следующий образом: по средней полосе можно будет следовать в направлении Левобережья или правого берега Иртыша в зависимости от сигнала светофора. Направление движения по крайним полосам меняться не будет.