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Актер из Иркутска снялся в сериале «Ронин» на ТВ-3

Проект с Владимиром Мясниковым в одной из главных ролей можно смело назвать настоящим «сибирским достоянием».

Источник: ТВ-3

С 13 января стартует премьера — сериал «Ронин» (16+). Сюжет расскажет о спецназовце СОБРа Иване Доронине, который после тяжелого ранения возвращается в родное село Медвежье. Здесь ему предстоит освоить роль почтальона, заботиться о сыне и столкнуться с опасностями, где навыки спецназовца неожиданно снова станут необходимы, пишет ИА IrkutskMedia.

Боевик «Ронин» — история не только о героизме и борьбе со злом, это еще и глубокая драма, в которой вопросы любви и семьи выходят на первый план. Вот, как описывает сюжет сериала читинский актер Владимир Мясников, сыгравший в картине отца главного героя:

«В телесериале “Ронин” мне посчастливилось сыграть отца главного героя Семена. Мне очень нравится, что в таком подвижном боевом сериале есть вторая линия — линия семьи, любви, дружбы и ответственности. Это трогает и привлекает внимание даже больше, чем погони и перестрелки».

Владимир Мясников родился в Чите, но вырос в Иркутске. Там же он начал всерьез увлекаться искусством и в 1984 году окончил местное театральное училище. Актер служил в иркутских и красноярских театрах, совмещая это с работой на телевидении и в кино.

Кстати, съемки сериала «Ронин» проходили в Красноярском крае и в них приняло участие более 140 актеров из этого региона. Поэтому проект с Владимиром Мясниковым в одной из главных ролей можно смело назвать настоящим «сибирским достоянием»!

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