Актер из Иркутска снялся в сериале «Ронин» на ТВ-3

Боевик «Ронин» — история не только о героизме и борьбе со злом, это еще и глубокая драма, в которой вопросы любви и семьи выходят на первый план. Вот, как описывает сюжет сериала читинский актер Владимир Мясников, сыгравший в картине отца главного героя: