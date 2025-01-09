Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южный Урал во власти аномально теплой погоды, которая продержится до конца недели

Южный Урал во власти аномально теплой погоды, которая продержится до конца недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: -2° 5 м/с 50% 759 мм рт. ст. +1°

Температура воздуха в ближайшие дни на 8−10 градусов превысит климатическую норму.

В четверг, 9 января, облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, временами — с переохлажденным дождем, образуются гололедные явления, метели. Ветер юго-западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 15 м/с.

Непосредственно в Челябинске сегодня небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, гололедные явления, от нуля до минус 2.

В семь утра в центре города минус 2, влажность 78%, ветер юго-западный 3 м/с, атмосферное давление 746 мм ртутного столба при норме 743 мм.