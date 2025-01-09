Южный Урал во власти аномально теплой погоды, которая продержится до конца недели

Температура воздуха в ближайшие дни на 8−10 градусов превысит климатическую норму.
В четверг, 9 января, облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, временами — с переохлажденным дождем, образуются гололедные явления, метели. Ветер юго-западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 15 м/с.
Непосредственно в Челябинске сегодня небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, гололедные явления, от нуля до минус 2.
В семь утра в центре города минус 2, влажность 78%, ветер юго-западный 3 м/с, атмосферное давление 746 мм ртутного столба при норме 743 мм.