Южный Урал во власти аномально теплой погоды, которая продержится до конца недели

В четверг, 9 января, облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, временами — с переохлажденным дождем, образуются гололедные явления, метели. Ветер юго-западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 15 м/с.