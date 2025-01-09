В Башкирии потеплеет до +2°

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 9 января, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В южных районах небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит 0,-5°.