В Башкирии потеплеет до +2°

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 9 января, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. В южных районах небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит 0,-5°.
В пятницу, 10 января, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами небольшие, ночью в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −2,-7°, днем +1,-4°.
В субботу, 11 января, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью −1,-6°, местами до −11°, днем +2,-3°.