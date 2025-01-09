«Сгорел дотла»: Разрушительный пожар уничтожил особняк Пэрис Хилтон в Малибу

«Сердце разрывается от боли. Сидеть с семьёй, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто не должен испытать. Этот дом был местом, где мы построили так много драгоценных воспоминаний», — написала в соцсетях Пэрис Хилтон.
Звезда «Стильных штучек» также поблагодарила пожарных за их самоотверженность в борьбе со стихией и сообщила, что готовится оказать помощь другим пострадавшим.
Напомним, мощнейший пожар охватил Калифорнию в начале января. Распространению пламени способствует сильный ветер. Из разрушенных районов эвакуированы десятки тысяч человек. Известно минимум о двух погибших.