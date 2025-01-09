Более 1200 красноярских водителей покинули место ДТП в 2024 году

В Красноярском крае за прошедший 2024 год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности более 1200 водителей, уехавших с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
Дорожные полицейские напоминают: уезжать с места аварии запрещено. Нарушителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. Водителей просят не пренебрегать требованиями законодательства.
Ранее мы писали, что житель Красноярска обнаружил рекламу наркотиков на упаковке с курагой, купленной в торговой точке с фруктами и овощами на улице Парусная.