Ключевые дороги в Жамбылской и Акмолинской областях снова открыты

Жамбылская область
9 января 2025 года в 04:30 открыто движение для легкового транспорта на участке автодороги «Алматы-Ташкент-Термез» км 159−238 (с. Отар — с. Кайнар).
Акмолинская область
09 января 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для автотранспорта:
- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232−260, уч. гр. Костанайской обл. -п. Сурган
- «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 71−82, уч. п. Аксай- п. Бузулук
- «Жезказган-Петропавловск» км. 536−553, уч. п. Бузулук- п. Сурган