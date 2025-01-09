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Ключевые дороги в Жамбылской и Акмолинской областях снова открыты

Трассы Алматы-Ташкент и Акмолинской области открыты для транспорта, передает DKnews.kz.

Источник: QazAvtoJol

Жамбылская область

9 января 2025 года в 04:30 открыто движение для легкового транспорта на участке автодороги «Алматы-Ташкент-Термез» км 159−238 (с. Отар — с. Кайнар).

Акмолинская область

09 января 2025 года в 08:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для автотранспорта:

  • «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232−260, уч. гр. Костанайской обл. -п. Сурган
  • «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 71−82, уч. п. Аксай- п. Бузулук
  • «Жезказган-Петропавловск» км. 536−553, уч. п. Бузулук- п. Сурган