Астроном предупредил об угрозах из космоса в 2025 году

Профессор Сергей Язев, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН в интервью «Известиям» (18+) сообщил, что большинство приходящих из космоса угроз не опасны, но могут создать проблемы. По его мнению, магнитные бури безопасны для человека, но могут наводить токи в линиях электропередач, трубопроводах, рельсах и других протяженных металлических объектах, пишет ИА IrkutskMedia.