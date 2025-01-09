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Астроном предупредил об угрозах из космоса в 2025 году

Сергей Язев назвал несколько рисков для Земли.

Источник: NASA

Профессор Сергей Язев, директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН в интервью «Известиям» (18+) сообщил, что большинство приходящих из космоса угроз не опасны, но могут создать проблемы. По его мнению, магнитные бури безопасны для человека, но могут наводить токи в линиях электропередач, трубопроводах, рельсах и других протяженных металлических объектах, пишет ИА IrkutskMedia.

Также астроном отнес к рискам космическую радиацию, заражение земной биосферы внеземными организмами и столкновение планеты с небесными телами. Но вероятность развития катастрофических сценариев вследствие этих угроз сводится к минимуму.

космос