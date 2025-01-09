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Омский боец Зырянов подписал контракт с китайским JCK

Александр успешно выступил на турнире JCK, одержав победу над соперником в первом раунде.

Источник: Комсомольская правда

Омский боец Александр Зырянов, воспитанник школы единоборств STORM Shlemenko Fight Team, подписал трехлетний контракт с китайским промоушеном JCK.

Успех Зырянова стал результатом многолетних тренировок под руководством Александра Шлеменко. Начав заниматься единоборствами в 14 лет, он стал мастером спорта по ММА и неоднократно выигрывал детские турниры.

Дебютировав в лиге SFC, Зырянов одержал победу в своем первом профессиональном бою. Затем он выступил на турнире JCK и также победил соперника в первом раунде.