Омский боец Зырянов подписал контракт с китайским JCK

Омский боец Александр Зырянов, воспитанник школы единоборств STORM Shlemenko Fight Team, подписал трехлетний контракт с китайским промоушеном JCK.
Успех Зырянова стал результатом многолетних тренировок под руководством Александра Шлеменко. Начав заниматься единоборствами в 14 лет, он стал мастером спорта по ММА и неоднократно выигрывал детские турниры.
Дебютировав в лиге SFC, Зырянов одержал победу в своем первом профессиональном бою. Затем он выступил на турнире JCK и также победил соперника в первом раунде.