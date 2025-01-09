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В Башкирии начало первой рабочей недели ознаменуется метелью и потеплением

В Башкирии ожидается ухудшение погоды.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на начало рабочей недели в Башкирии. Четверг, 9 января, ознаменуется серьезным ухудшением погодных условий. Синоптики ожидают метель, осадки в виде мокрого снега, а также напряженную ситуацию на дорогах из-за гололеда, накатов и заносов. Температура воздуха сегодня поднимется до нуля градусов.

Характер погоды не изменится и 10 января. Столбики термометров будут показывать ночью −2,-7°, днем +1,-4°.

Как добавили в Башгидрометцентре, теплеть продолжит и на выходных: порой температура будет достигать +2 градусов.

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