В Узбекистане появится реестр должников

Почему это важно?
Сегодня, если у должника нет доходов или имущества, которые можно изъять, процесс взыскания часто останавливается. Новый реестр позволит держать таких должников «под наблюдением» до полного погашения задолженности. Дело может быть возобновлено в любой момент, если у должника появятся деньги или обнаружится скрытое имущество.
Сегодня ситуация складывается так, что если у должника нет имущества или доходов, исполнительные органы просто прекращают работу. Это вызывает возмущение со стороны тех, кто предоставлял займы или другие обязательства, надеясь на их возврат.
Новый реестр позволит держать должников «на крючке» до полного погашения их обязательств. Согласно законопроекту, дело должника может быть возобновлено в любое время, если у него появятся средства или имущество, с помощью которых можно покрыть долг.
Самое главное — все запреты, накладываемые на должника, в том числе запрет на выезд за границу, запрет на получение кредитов и другие, будут распространяться на него все то время, пока он находится в реестре. Сейчас ограничения могут снять, а делопроизводство закрыть, если у должника не обнаружат имущество или доходы, которыми можно было бы покрыть долги.
Когда это заработает?
Закон пока принят только в первом чтении. Впереди два чтения в парламенте, одобрение Сената и подпись президента. Однако уже очевидно, что этот реестр усилит контроль над должниками и усложнит их жизнь.
С одной стороны, новый реестр может защитить интересы кредиторов. С другой — это серьёзное давление на граждан, которые могут оказаться в тяжёлой финансовой ситуации. А как вы считаете, такие меры помогут экономике или создадут больше проблем? Пишите в комментариях!