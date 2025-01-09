В Узбекистане появится реестр должников

Самое главное — все запреты, накладываемые на должника, в том числе запрет на выезд за границу, запрет на получение кредитов и другие, будут распространяться на него все то время, пока он находится в реестре. Сейчас ограничения могут снять, а делопроизводство закрыть, если у должника не обнаружат имущество или доходы, которыми можно было бы покрыть долги.