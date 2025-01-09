«Манифест жестокости»: Пропаганду «Игры в кальмара» потребовали приравнять к экстремизму в России

Вместо того чтобы объяснить ребёнку, что насилие — это не норма, они покупают костюмы убийц и оружие, тем самым легитимизируя жестокость. Это не просто ошибка воспитания — это прямое нарушение моральных и этических норм, которые должны быть основой любого здорового общества. Родители, которые потакают таким увлечениям своих детей, должны быть привлечены к ответственности, ведь их действия не просто безответственны — они опасны для общества. Мы не можем позволить, чтобы наши дети росли в мире, где убийство становится нормой, а жестокость — развлечением.