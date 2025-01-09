Многодетные семьи из СНТ Иркутской области платят за свет по базовым тарифам

Многодетные семьи, которые официально зарегистрировали дом и на постоянной основе живут в СНТ и ДНТ Иркутской области, смогут оплачивать электроэнергию по базовому «льготному» тарифу, независимо от фактических объемов потребления. Важно, что информацию о такой семье должен предоставить председатель садоводства.