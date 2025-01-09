Многодетные семьи из СНТ Иркутской области платят за свет по базовым тарифам

Многодетные семьи, которые официально зарегистрировали дом и на постоянной основе живут в СНТ и ДНТ Иркутской области, смогут оплачивать электроэнергию по базовому «льготному» тарифу, независимо от фактических объемов потребления. Важно, что информацию о такой семье должен предоставить председатель садоводства.
Напомним, с 1 января по апрель 2025 года в регионе действую новые нормативы электропотребления. Первый диапазон — до 7020 кВт*ч, второй — до 10 800 кВт*ч.
с 1 января по апрель 2025 года в регионе действую новые нормативы электропотребления.
Также необходимо доказать, что дом находится на электроотоплении. Для этого нужно предоставить заявление с необходимыми документами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что легковушка столкнулась с поездом 9 января в Забайкалье. Водитель и пассажир «Тойоты» погибли, второй пассажир получил травмы, его отвезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.