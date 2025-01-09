В Башкирии появилось более 800 новых придорожных комплексов

— Всего региональные автодороги обслуживают более 1800 объектов придорожного сервиса, что в два раза выше показателей 2020 года, — сообщил и. о. министра торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. — В регионе есть определённый набор инструментов для поддержки инвесторов при реализации проектов в этой сфере. Опыт Башкирии получил высокую оценку в правительстве России — его предложили масштабировать на другие регионы страны.
Алексей Николаевич уточнил, что благодаря концепции развития придорожного сервиса, в Башкирии сформировали «Земельный банк», куда включили 367 участков для потенциальных инвесторов. Кроме того, бизнесмены могут получить субсидию до 30 миллионов рублей на компенсацию части затрат на инженерную и транспортную инфраструктуру, а также налоговые преференции.
— Наибольший интерес у инвесторов вызывают площадки, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог, на них приходится основная доля инвестпроектов, — добавил Алексей Гусев. — Выстроили эффективное взаимодействие с Росавтодором, федеральным управлением автомобильных дорог «Приуралье» по созданию многофункциональных зон дорожного сервиса как опорных точек для автотуризма.
Г-н Гусев также отметил, что в Башкирии активно развиваются российские сетевые компании — «Ирбис» и «Лукойл-Уралнефтепродукт», продолжается и модернизация АЗС «Башнефть» где обновлено 177 заправок. В планах — открытие модульных электро-топливных автозаправочных станций, включающих в себя бензиновые и дизельные колонки, а также зарядные станции для электротранспорта.
— Увеличение конкуренции между АЗС будет стимулировать их к повышению уровня сервиса и внедрению новых технологий, — подчеркнул г-н Гусев.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что придорожный сервис — одно из перспективных и инвестиционно-привлекательных направлений развития региона.
— Наш рынок ещё не насыщен такими объектами, — высказался по этому поводу Радий Фаритович. — Предлагаю один из «Инвестчасов» посвятить только этой теме. Пригласим все компании из сферы придорожного сервиса, узнаем, как у них идут дела, какие есть вопросы. Это послужит для них стимулом для дальнейшего выполнения своих обязательств.
Также глава РБ предложил использовать пустующие территории контрольно-пропускных пунктов милиции (КПМ) на башкирских дорогах для организации здесь придорожных комплексов. Г-н Хабиров поручил правительству Башкортостана связаться с МВД по РБ и Росимуществом и рассмотреть такую возможность. Сегодня многие дорожные КПМ в Башкирии уже много лет стоят закрытыми.