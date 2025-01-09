В Башкирии появилось более 800 новых придорожных комплексов

— Наш рынок ещё не насыщен такими объектами, — высказался по этому поводу Радий Фаритович. — Предлагаю один из «Инвестчасов» посвятить только этой теме. Пригласим все компании из сферы придорожного сервиса, узнаем, как у них идут дела, какие есть вопросы. Это послужит для них стимулом для дальнейшего выполнения своих обязательств.