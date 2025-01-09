В Котово Волгоградской области проверили качество воды

По данным ведомства, уровень хлорсодержащих обеззараживающих средств был временно повышен для обеспечения эпидемиологической безопасности. Жителей предупредили, что это может вызвать появление характерного запаха.
По результатам отобранных проб выяснилось, что качество питьевой воды в настоящее время по микробиологическим показателям соответствует санитарным нормам. С 2 по 8 января еще отмечалось некоторое повышение мутности и содержания железа, однако показатели постепенно падают.
Котовчанам рекомендуется перед употреблением кипятить воду или использовать бутилированную.
В настоящее время контроль за качеством питьевой воды будет продолжен.