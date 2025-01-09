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В омских террариумах значительно увеличилось количество посетителей

У омичей появилась традиция делать фото со змеями для привлечения удачи.

Источник: Комсомольская правда

В омских океанариумах и террариумах наблюдается настоящий ажиотаж. Омичи создали новую традицию, связанную с рептилиями. Как рассказали в интервью «Вестям Омск» экскурсовод омского океанариума Наталья Логачева, многие верят, что увидеть этот символ в живую принесет удачу.

«Мы даже увеличили число рептилий специально в год змеи. Мы завезли удавов, питонов. Террариумисты ценят этих змей за их спокойный нрав, они привыкают к рукам и красиво выглядят», — рассказала специалист.

Среди новых подопечных океанариума экзотические виды с разных материков: ковровые питоны, королевские удавы, моисовые полозы, гоферовые змеи и другие. Рептилии уже адаптировались к новым условиям, хорошо питаются и активно передвигаются. Это дает отличную возможность понаблюдать за поведением рептилий в привычной среде.