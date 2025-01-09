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В Перми закрыли каток на площади у Театра-Театра

Работу приостановили из-за технического обслуживания.

Источник: Аргументы и факты

Каток на площади у Театра-Театра в Перми закрылся на один день, сообщается в телеграм-канале регионального минспорта.

«Приостановка работы связана с необходимостью провести техническое обслуживание льда», — рассказали в Минспорта Пермского края.

9 января каток не будет работать весь день. А 10 января площадка для горожан начнёт функционировать в 14:00.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — добавили в минспорта.

Ранее perm.aif.ru писал, что на территории у Театра-Театра открылся каток. Вход на него — бесплатный. На площадке планировали провести около 30 мероприятий. Общая площадь катка превышает две тысячи квадратных метров. Он состоит из детской и общей зон. На катке есть кафе для посетителей. Коньки можно взять в прокат. Для того, чтобы посетить каток, необходимо пройти регистрацию на сайте умный-спорт.рф.