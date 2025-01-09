В Перми закрыли каток на площади у Театра-Театра

Ранее perm.aif.ru писал, что на территории у Театра-Театра открылся каток. Вход на него — бесплатный. На площадке планировали провести около 30 мероприятий. Общая площадь катка превышает две тысячи квадратных метров. Он состоит из детской и общей зон. На катке есть кафе для посетителей. Коньки можно взять в прокат. Для того, чтобы посетить каток, необходимо пройти регистрацию на сайте умный-спорт.рф.