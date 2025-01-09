В ГАИ рассказали, за сколько метров дорожные камеры фиксируют нарушения

ГАИ предоставила журналистам информацию о том, на каком расстоянии камеры могут зафиксировать нарушения правил дорожного движения. Эти данные крайне важны для водителей, особенно с учетом быстрого увеличения числа комплексов фото- и видеофиксации на дорогах.
Роль дорожных камер в контроле за соблюдением ПДД постоянно возрастает. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru подробно рассказал о том, на каком расстоянии камеры способны фиксировать различные нарушения. Современные камеры, выпущенные в последнее время, могут определять не только очевидные нарушения, такие как проезд на красный свет, превышение скорости или пересечение сплошной линии, но и легко выявляют непристегнутых водителей, а также нарушения, связанные с пешеходными переходами и стоп-линиями. Несмотря на эту многофункциональность, самым распространенным нарушением на российских дорогах по-прежнему остается превышение скорости.
Чтобы избежать штрафов, наиболее разумным решением является строгое соблюдение правил дорожного движения. Современные камеры, установленные на российских трассах, не могут фиксировать нарушения на больших расстояниях, что дает водителям возможность вовремя отреагировать и избежать наказания.
Инспектор ГАИ рассказал о различных системах, таких как камеры «Арена» и «Крис», которые способны выявлять нарушения на расстоянии от 80 до 100 метров. Камеры «Кордон» и «Кречет» срабатывают на дистанции от 100 до 150 метров, а самые мощные устройства — «Стрелка» — фиксируют правонарушения на расстоянии от 200 до 350 метров. Интересно, что эти камеры могут фиксировать нарушения не только с передней, но и с задней части транспортного средства, что предоставляет дополнительные возможности для точной фиксации правонарушений.