В ГАИ рассказали, за сколько метров дорожные камеры фиксируют нарушения

Инспектор ГАИ рассказал о различных системах, таких как камеры «Арена» и «Крис», которые способны выявлять нарушения на расстоянии от 80 до 100 метров. Камеры «Кордон» и «Кречет» срабатывают на дистанции от 100 до 150 метров, а самые мощные устройства — «Стрелка» — фиксируют правонарушения на расстоянии от 200 до 350 метров. Интересно, что эти камеры могут фиксировать нарушения не только с передней, но и с задней части транспортного средства, что предоставляет дополнительные возможности для точной фиксации правонарушений.