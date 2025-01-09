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Дептранс сделал заявление для омских водителей из-за снегопада

В четверг, 9 января 2025 года, в Омске ожидается снежная погода. В связи с этим департамент транспорта города сделал заявление для водителей.

Источник: SuperOmsk.ru

Просим вас при движении на автомобильном транспорте учитывать неблагоприятную дорожную обстановку, вызванную сложными погодными условиями и продолжительными осадками. Не забывайте о необходимости соблюдения безопасной дистанции движения и скоростного режима, а также правил использования световых приборов.

Пешеходы, переходите проезжую часть только на пешеходных переходах, а при их отсутствии — в зоне хорошей видимости во всех направлениях. Не забывайте об использовании световозвращающих элементов на верхней одежде.