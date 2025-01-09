Дептранс сделал заявление для омских водителей из-за снегопада

Просим вас при движении на автомобильном транспорте учитывать неблагоприятную дорожную обстановку, вызванную сложными погодными условиями и продолжительными осадками. Не забывайте о необходимости соблюдения безопасной дистанции движения и скоростного режима, а также правил использования световых приборов.
Пешеходы, переходите проезжую часть только на пешеходных переходах, а при их отсутствии — в зоне хорошей видимости во всех направлениях. Не забывайте об использовании световозвращающих элементов на верхней одежде.