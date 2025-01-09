В Волгограде простятся с выдающимся хирургом Александром Полянцевым

В течение четверти века ученый и медик Александр Полянцев руководил кафедрой общей хирургии медвуза, был наставником многих врачей, являлся автором и соавторов свыше 300 научных работ.
Он родился в Сталинграде в 1952 году в семье врачей. В 1975 году окончил волгоградский медицинский университет с красным дипломом, в 1981 году — защитил кандидатскую, в 1997 — докторскую диссертацию.
«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким, родным, а также ученикам профессора Александра Полянцева.