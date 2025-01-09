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В Волгограде простятся с выдающимся хирургом Александром Полянцевым

Доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии Волгоградского медицинского университета Александр Полянцев скончался в возрасте 72 лет.

В течение четверти века ученый и медик Александр Полянцев руководил кафедрой общей хирургии медвуза, был наставником многих врачей, являлся автором и соавторов свыше 300 научных работ.

Он родился в Сталинграде в 1952 году в семье врачей. В 1975 году окончил волгоградский медицинский университет с красным дипломом, в 1981 году — защитил кандидатскую, в 1997 — докторскую диссертацию.

«Волгоградская правда.ру» выражает соболезнования близким, родным, а также ученикам профессора Александра Полянцева.