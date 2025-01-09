Парк ледовых скульптур откроется на Ольхоне 15 февраля

Можно будут покататься на собачьих упряжках, принять участие в развлекательной программе и мастер-классах по созданию броши из магнитов, а также прокатиться по льду на хивусе. Кстати, в этом году работает ледовые ресторан, там можно попробовать байкальские блюда и познакомиться с традициями региона.