Парк ледовых скульптур откроется на Ольхоне 15 февраля

На острове Ольхоне 15 февраля 2025 состоится торжественное открытие парка ледовых скульптур. Любой желающий сможет увидеть искусные работы из байкальского льда, кстати, создадут их мастера со всей страны.
Помимо этого для гостей подготовили различные развлечения: активные туристы примут участие в спортивных мероприятиях по зимним дисциплинам, остальные смогут насладиться видом замершего озера.
Можно будут покататься на собачьих упряжках, принять участие в развлекательной программе и мастер-классах по созданию броши из магнитов, а также прокатиться по льду на хивусе. Кстати, в этом году работает ледовые ресторан, там можно попробовать байкальские блюда и познакомиться с традициями региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что очевидцы перепутали нерп с людьми на Байкале и вызвали спасателей.