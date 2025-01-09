Работодатели Башкирии заявили о более 540 тысячах вакансий

По информации пресс-службы республиканского правительства, для работодателей разработаны специальные сервисы, которые значительно упрощают процесс найма. Теперь можно не только выбрать подходящих кандидатов, но и организовать собеседования, вести электронный документооборот и получать доступ к рабочим документам онлайн. Кроме того, работодатели могут подать заявки на участие в программе субсидирования найма и даже найти кандидатов для целевого обучения с гарантией последующего трудоустройства.