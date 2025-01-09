Работодатели Башкирии заявили о более 540 тысячах вакансий

С началом 2024 года портал «Работа России» зафиксировал бум на рынке труда в Башкирии. Работодатели региона разместили впечатляющие 541 тысячу вакансий — это на 14% больше, чем в прошлом году. Такой рост открывает новые горизонты для соискателей, и уже более 30 тысяч человек нашли работу благодаря поддержке службы занятости республики.
По информации пресс-службы республиканского правительства, для работодателей разработаны специальные сервисы, которые значительно упрощают процесс найма. Теперь можно не только выбрать подходящих кандидатов, но и организовать собеседования, вести электронный документооборот и получать доступ к рабочим документам онлайн. Кроме того, работодатели могут подать заявки на участие в программе субсидирования найма и даже найти кандидатов для целевого обучения с гарантией последующего трудоустройства.
Юрий Мельников, представитель службы занятости, отметил, что в этом году было обработано 171,8 тысячи заявлений, поступивших через интернет. Из них более 43 тысяч — от граждан, активно ищущих работу. Жители региона, не выходя из дома, могут записаться на консультацию, пройти предварительное тестирование и даже провести собеседование с потенциальным работодателем.