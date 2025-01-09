Сельский вайб в топе: Life.ru выяснил причину популярности деревенских ретритов в России

Российские бизнесмены и блогеры создали новый тренд — «деревенский ретрит». Этот формат отдыха привлекает тех, кто хочет погрузиться в «сельский вайб», вернуться к корням, научиться работать руками и вести хозяйство. Необычное развлечение не только способно отвлечь от городской суеты, но и даёт почувствовать единение с природой и историей считает председатель Общероссийской общественной организации «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. В беседе с Life.ru он отметил, что в эпоху цифровых технологий важно сохранять связь с землёй, которая веками кормила наших предков.