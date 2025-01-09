Маргарита Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна

Через два года, в 2010 году, у Кеосаяна возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Медики обнаружили острый инфаркт миокарда. В этот раз был проведен повторный курс стентирования, чтобы улучшить кровообращение и снизить риски дальнейших проблем с сердцем.