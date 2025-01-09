Игроки хоккейного матча «Вашингтон» — «Ванкувер» начали встречу с массовой драки

Всё началось со стычки между форвардом «кэпсов» Пьером-Люком Дюбуа и нападающим «наксов» Кифером Шервудом, который заступился за партнёра после подножки от Дюбуа. Вскоре к ним присоединился Том Уилсон («Вашингтон»), начавший драку с Джей Ти Миллером («Ванкувер»). Попытки разнять игроков привели к тому, что хоккеисты обеих команд также ввязались в потасовку.