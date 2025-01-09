Специалисты назвали причины затопления дач в Осташково и в Омском районе

«На прилегающей к золоотвалу территории поверхностный сток образуется в основном за счет таяния снега и дождевых осадков. По данным проведенных ранее инженерно-гидрометеорологических изысканий, к площадке золоотвала поверхностный сток поступает в основном двумя путями: с западной части водосборной площади транзитом через дачные участки Осташково и частично с южной стороны Транссибирской магистрали через тоннель на 2731,8 км. Золоотвал занимает 50% площади низины, ограниченной горизонталью 114,0 м БС, что уменьшило объем ее чаши и привело к частичному затоплению прилегающей территории в многоводные годы» — пишет издание «СуперОмск» со ссылкой на документ обследования.