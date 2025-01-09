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Специалисты назвали причины затопления дач в Осташково и в Омском районе

По результатам обследования золоотвала ТЭЦ-5 установлены природные факторы затопления дач под Омском.
Источник: Комсомольская правда

Исследование, проведенное «Омской геологоразведочной экспедицией» для ТГК-11, показало наличие природных факторов, которые могли спровоцировать подтопление омских дач.

Специалисты перечислили ряд факторов, которые в комплексе могли повлиять на ситуацию:

— Изменение водного баланса из-за увеличения атмосферных осадков;

— Увеличение уровня грунтовых вод;

— Особенности геоморфологии и геологии.

Геологи рекомендуют провести дополнительное обследование территории, включая комплекс инженерных изысканий и расширение сети скважин для мониторинга ситуации. В частности, необходимо разработать меры по понижению уровня воды в затопленных районах.

«На прилегающей к золоотвалу территории поверхностный сток образуется в основном за счет таяния снега и дождевых осадков. По данным проведенных ранее инженерно-гидрометеорологических изысканий, к площадке золоотвала поверхностный сток поступает в основном двумя путями: с западной части водосборной площади транзитом через дачные участки Осташково и частично с южной стороны Транссибирской магистрали через тоннель на 2731,8 км. Золоотвал занимает 50% площади низины, ограниченной горизонталью 114,0 м БС, что уменьшило объем ее чаши и привело к частичному затоплению прилегающей территории в многоводные годы» — пишет издание «СуперОмск» со ссылкой на документ обследования.

Добавим, что омская межрайонная природоохранная прокуратура обвиняла ТГК-11 в нарушении проектирования золоотвала, из-за чего происходило затопление. Однако ТГК-11 намерена оспаривать претензии прокуратуры, заявив, что золоотвал не является причиной затопления.