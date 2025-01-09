Первый в Казахстане снегоплавильный пункт открылся в Алматы

«Процесс работы снегоплавильного пункта основывается на использовании тепла сточных вод, которые поступают через существующую канализационную сеть. Теплая вода под давлением проходит через систему насосных установок и трубопроводов, растворяя снег. После этого образовавшаяся талая вода поступает в фильтр, очищается от песка и мусора, а далее — в городскую канализационную сеть».