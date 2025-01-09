Первый в Казахстане снегоплавильный пункт открылся в Алматы

И впервые в Казахстане применена экологически чистая технология плавления и эффективная утилизация снега.
Необходимость его создания связана с растущей нагрузкой на инфраструктуру города и увеличением снегопадов в последние годы, отметили городские власти.
«Процесс работы снегоплавильного пункта основывается на использовании тепла сточных вод, которые поступают через существующую канализационную сеть. Теплая вода под давлением проходит через систему насосных установок и трубопроводов, растворяя снег. После этого образовавшаяся талая вода поступает в фильтр, очищается от песка и мусора, а далее — в городскую канализационную сеть».
Сюда вывозят снег с территорий Ауэзовского, Алмалинского и Бостандыкского районов. В этих районах наиболее остро стоит вопрос снегоотвала, и трафик не позволяет эффективно вывозить снег с центральных улиц.
Кроме того, такое решение позволяет существенно уменьшить время и ресурсы, затрачиваемые на вывоз снега за пределы города, а также сократить отрицательное воздействие на экологию.
Как отметил заместитель директора ГКП «Алматы тазалық» Ертай Касенов, внедрение снегоплавильного пункта — это значимый шаг в обеспечении экологической устойчивости и улучшении качества жизни в мегаполисе.
«В последние годы осадки зимой стали более интенсивными, и мы вынуждены искать новые решения для эффективной утилизации снега. Снегоплавильный пункт — это современная альтернатива традиционному методу, когда снег вывозится на полигоны».
Проект направлен на улучшение зимнего содержания городских улиц и повышение комфорта для жителей Алматы в зимний период, отметил акимат Алматы.
Новшество полезное и необходимое, особенно в условиях мегаполисов, уверены специалисты. Как например, посчитали в акимате Астаны, за зиму с улиц вывезли более 6,5 миллионов кубов снега.