В Новосибирске изготовили специальные магниты для бустера СКИФ

НОВОСИБИРСК, 9 января. /ТАСС/. Ученые разработали и изготовили пять специальных устройств — импульсных магнитов — для бустера СКИФ, которые «бьют» по электронному пучку и вместе с другими элементами выводят частицы на нужную орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН.
Задача бустера СКИФ — сформировать пучок электронов и, разогнав его до нужной энергии, ввести в накопительное кольцо. Циркулируя в нем по круговой орбите почти со скоростью света, электронный пучок генерирует синхротронное излучение (СИ) для пользователей. Основные составляющие ускорительного комплекса СКИФ — это линейный ускоритель, синхротрон-бустер и накопительное кольцо.
«После того, как пучок электронов был сформирован и ускорен в линаке (линейный ускоритель — прим. ТАСС), им нужно как-то управлять и двигать дальше — для этого и нужны наши импульсные магниты или, как их принято называть в ускорительной физике, кикеры. Задача кикеров, установленных в определенных местах ускорителя, в нужный момент оказать на пучок воздействие, ударить по нему и вывести на орбиту, задать нужную траекторию движения без потерь частиц», — цитирует пресс-служба сотрудника ИЯФ Дмитрия Шведова.
Кикер представляет собой конструкцию из магнитной системы и керамической вакуумной камеры со специальным напылением. Магнитное поле внутри конструкции создается медными пластинами, на которые подается мощный импульс тока от генератора.
«Основные сложности на этапах разработки и производства кикеров связаны, во-первых, с созданием очень короткого и однородного импульса тока. Во-вторых, сложность представляет процесс напыления металла на внутреннюю поверхность керамических вакуумных камер. Напыление позволяет магнитному полю достигать орбиты пучка, поэтому это очень важный момент», — добавил Шведов. Кикеры для синхротрона-бустера уже прошли все необходимые стендовые испытания.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. СКИФ представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках СИ. Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.