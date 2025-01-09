В Новосибирске изготовили специальные магниты для бустера СКИФ

«После того, как пучок электронов был сформирован и ускорен в линаке (линейный ускоритель — прим. ТАСС), им нужно как-то управлять и двигать дальше — для этого и нужны наши импульсные магниты или, как их принято называть в ускорительной физике, кикеры. Задача кикеров, установленных в определенных местах ускорителя, в нужный момент оказать на пучок воздействие, ударить по нему и вывести на орбиту, задать нужную траекторию движения без потерь частиц», — цитирует пресс-служба сотрудника ИЯФ Дмитрия Шведова.