Новые дорожные ограничения после выходных вводятся в двух районах Петербурга

В свою очередь, в Красносельском районе с 10 января по 16 февраля для водителей окажется временно недоступен участок Земской улицы в муниципальном округе Горелово (территория Старо-Паново) — от Таллинского шоссе до дома 206 литер. А по Таллинскому шоссе. В этой локации будут вестись работы по реконструкции водопровода. Объезд: по Таллинскому шоссе, Земской улице, выезду на КАД, примыкающим подъездам и Речной улице.