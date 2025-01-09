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Самая короткая рабочая неделя года стартовала в России

В России началась самая короткая рабочая неделя 2025 года, которая продлится всего два дня — 9 и 10 января. Она следует за длительными новогодними праздниками, что растянулись с 29 декабря по 8 января, предоставив россиянам 11 дней отдыха.

Источник: Life.ru

В этом году праздничные дни были установлены с 1 по 8 января. Выходной с 28 декабря перенесли на 30 декабря, а 31 декабря стал нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января 2024-го. При этом у россиян была возможность взять отпуск на 9 и 10 января, чтобы продлить отдых до 15 дней.

Возвращение в рабочую рутину после праздников нередко сопровождается депрессией и стрессом. Однако существуют лайфхаки, которые помогут легко адаптироваться к смене деятельности и бодро ворваться в трудовой процесс.