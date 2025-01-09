Самая короткая рабочая неделя года стартовала в России

В этом году праздничные дни были установлены с 1 по 8 января. Выходной с 28 декабря перенесли на 30 декабря, а 31 декабря стал нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января 2024-го. При этом у россиян была возможность взять отпуск на 9 и 10 января, чтобы продлить отдых до 15 дней.