Глава Минобороны Беларуси заявил об усовершенствовании РСЗО «Полонез»

Министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1» завил, об усовершенствовании белорусской реактивной системы залпового огня «Полонез», пишет Sputnik.by.
Глава Минобороны обратил внимание на то, что создание белорусского РСЗО большой дальности является высоким достижение конструкторов, а также ученых.
— Если говорить цифрами, с локализацией 95% — там все белорусское. Самое главное, там белорусские «мозги».
Он также отметил, что появление указанной системы в стране — это важный фактор стратегического сдерживания. По словам Хренина, РСЗО «Полонез» выступает одним из мощных комплексов, находящихся на вооружении Вооруженных Сил.
Министр обороны заметил, что белорусские специалисты модернизировали систему, уточнив, что со временем появилась РСЗО «Полонез-М» B-300. Он подчеркнул, что указанной системой гордятся, бережно к ней относятся.
— И я скажу больше: мы не останавливаемся на достигнутом. Но об этом мы расскажем позже, потому что эта система станет еще лучше, — заявил министр обороны Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусам придется напрягаться в два раза больше в 2025.
Тем временем следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».
Кстати, Арина Соболенко рассказала, как стать сильной женщиной: «Вам не обязательно быть жесткими к себе, и вам не нужно плакать».