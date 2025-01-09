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Названы пять опаснейших патологий, на которые указывает дневная сонливость

Многие воспринимают постоянную дневную сонливость как безобидную усталость, возникшую на фоне переработок или нехватки отдыха. Чаще всего причины этого феномена действительно не представляют угрозы, однако в некоторых случаях гиперсомния может сигнализировать о болезнях и патологиях. Как вовремя распознать опасность, Life.ru рассказала врач-кардиолог НКЦ № 3 Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Людмила Палаткина.

Источник: Life.ru

По словам медика, самой простой причиной дневной сонливости является нарушение гигиены сна. В этом случае для борьбы с проблемой достаточно нормализовать режим, отказаться от просмотра ТВ или использования смартфона за два часа до ночного отдыха, исключить перед сном плотный ужин и алкоголь. Также расслабиться помогают вечерние прогулки и тёплая ванна. Однако если перечисленные меры оказались неэффективными, и усталость раз за разом продолжает брать верх, не исключены и более опасные патологии.

К их числу относится, например, анемия. На снижение уровня гемоглобина и кислородное голодание могут также указывать бледность кожи и тахикардия. Ещё дневную сонливость способен спровоцировать гипотиреоз — пониженная функция щитовидной железы. Этот недуг обычно сопровождается увеличением веса. К числу опасных болезней относится и артериальная гипотония: о ней просигнализируют головокружение и пониженная толерантность к физической нагрузке. Ещё в списке оказался синдром обструктивного апноэ сна.

И самым грозным заболеванием, которое может сопровождаться ночной сонливостью является острое нарушение мозгового кровообращения, — инсульт. Помимо этого, могут быть: головная боль, утомляемость, головокружение, повышение артериального давления.

Людмила Палаткина.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук.

Эксперт призвала пройти ряд исследований и анализов при первых признаках гиперсомнии. Для начала нужно сдать кровь и определить уровень гормонов щитовидной железы. Затем с результатами следует отправиться к терапевту.

«Сон — важнейшая составляющая качественного функционирования человеческого организма. Длительная депривация сна может привести к катастрофическим последствиям. Не стоит игнорировать дневную сонливость», — подытожила Палаткина.

Пускать на самотёк нельзя даже банальную усталость. Такую ошибку допустил житель Британии с раком четвёртой степени. Он рассказал, что первым признаком болезни стала повышенная утомляемость, которую мужчина до последнего игнорировал.