Названы пять опаснейших патологий, на которые указывает дневная сонливость

По словам медика, самой простой причиной дневной сонливости является нарушение гигиены сна. В этом случае для борьбы с проблемой достаточно нормализовать режим, отказаться от просмотра ТВ или использования смартфона за два часа до ночного отдыха, исключить перед сном плотный ужин и алкоголь. Также расслабиться помогают вечерние прогулки и тёплая ванна. Однако если перечисленные меры оказались неэффективными, и усталость раз за разом продолжает брать верх, не исключены и более опасные патологии.