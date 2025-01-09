Кого и как накажут за гололёд в Петербурге?

На праздниках знакомая упала на льду и получила травму. Как можно привлечь коммунальщиков к ответственности?
Один из вариантов — обращение в прокуратуру. К примеру, недавно суд в Петербурге постановил взыскать 150 тысяч рублей с коммунальщиков в пользу 71-летней пенсионерки, которая упала на скользком тротуаре.
Как рассказали в надзорном органе, прокуратура Адмиралтейского района провела проверку и установила, что 18 декабря 2023 года женщина упала на скользком тротуаре у дома № 56 по улице Декабристов и получила травмы.
Причиной стала ненадлежащая противогололёдная уборка территории, за которую отвечало СПб ГУДП «Центр». По итогам судебного разбирательства суд признал требования прокурора обоснованными.
К слову, прошлой весной петербургской пенсионерке удалось отсудить у Жилкомсервиса Приморского района свыше 400 тысяч рублей. 72-летняя женщина поскользнулась при выходе из парадной дома № 23 на Дибуновской улице и, упав, получила серьёзнейшие травмы. Её срочно увезли в больницу, и врачи диагностировали множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Месяц ей пришлось провести в больнице, затем последовал длительный период реабилитации — с ходунками и сильнейшими болями.
Прокуратура провела проверку инцидента и выяснила, что упала пострадавшая из-за ненадлежащей уборки территории ООО «Жилкомсервис № 2 Приморского района». Районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда.
Суд требования ведомства удовлетворил и утвердил мировое соглашение между пострадавшей и Жилкомсервисом о выплате компенсации морального вреда размере 420 тысяч рублей.