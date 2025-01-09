Кого и как накажут за гололёд в Петербурге?

К слову, прошлой весной петербургской пенсионерке удалось отсудить у Жилкомсервиса Приморского района свыше 400 тысяч рублей. 72-летняя женщина поскользнулась при выходе из парадной дома № 23 на Дибуновской улице и, упав, получила серьёзнейшие травмы. Её срочно увезли в больницу, и врачи диагностировали множественные переломы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Месяц ей пришлось провести в больнице, затем последовал длительный период реабилитации — с ходунками и сильнейшими болями.