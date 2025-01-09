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Стало известно, чем были недовольны волгоградцы в 2024 году

В Волгоградской областной думе подвели итоги работы с обращениями граждан.

Источник: РИА "Новости"

Так, 26% обращений были связаны с отраслью ЖКХ и строительства, 13% — с государственным строительством и местным самоуправленинм, 12% — с соблюдением законности и правопорядка.

Также еще 11% вопросов касались сферы соцзащиты населения, 8% — состояния дорог и транспортного обеспечения, в 5% случаев речь шла о льготном лекарственном обеспечении и оказании разных видов медицинской помощи в лечебных учреждениях.

Вопросами культуры, религии, сохранения и защиты памятников интересовались только 5% волгоградцев. Другие обращения были связаны с трудоустройством, аграрной политикой, экологией, расселением из аварийных домов и пр.

По каждому обращению были направлены официальные письма с подробными разъяснениями.

ЖКХ