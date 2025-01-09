Минтранс Узбекистана запускает новые международные автобусные маршруты

Это первый шаг в рамках улучшения транспортной доступности и развития международных перевозок.
Какие маршруты запустят?
В Казахстан:
— Бухара — Туркестан.
— Ургенч — Актау.
— Фергана — Алматы (через Таджикистан).
В Таджикистан:
— Самарканд — Душанбе.
— Бухара — Душанбе.
В Кыргызстан:
— Андижан — Ош.
— Андижан — Джалал-Абад.
— Андижан — Арсланбоб.
— Касансай — Джалал-Абад.
— Бухара — Бишкек.
В Россию:
— Сурхандарья — Бухара — Ургенч — Нукус — Москва.
— Ургенч — Нукус — Уфа.
— Нукус — Краснодар.
— Ташкент — Уфа.
— Ташкент — Краснодар.
В Китай:
— Нукус — Ургенч — Бухара — Урумчи.
Почему это важно?
1. Удобство для пассажиров. Новые маршруты обеспечат прямое сообщение между ключевыми городами Узбекистана и соседних стран.
2. Экономия времени и средств. Автобусы станут отличной альтернативой для тех, кто не может позволить себе авиаперелёт.
3. Развитие туризма и торговли. Эти маршруты откроют новые возможности для бизнеса и путешествий.
Что сейчас происходит?
Минтранс проводит отбор перевозчиков, которые готовы предоставлять качественные услуги на данных направлениях. Предполагается, что рейсы будут выполняться на современных автобусах, оборудованных для длительных поездок.
Что дальше?
Маршруты находятся на стадии согласования, а подробности, включая расписание и стоимость проезда, будут объявлены позже. Если вы перевозчик и хотите работать на этих направлениях, обращайтесь в Министерство транспорта Узбекистана.
Открытие этих маршрутов станет важным шагом к интеграции Узбекистана в международные транспортные сети, улучшая доступность для граждан и развитие международного сотрудничества.