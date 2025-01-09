Реверс на справился: утром Омск сковали пробки

В праздничные дни движение обычно не такое интенсивное, поэтому серьезных заторов удавалось избежать. Чего нельзя сказать о первом рабочем дне.
Утром, по данным онлайн-сервисов, пробки достигали 7 баллов. Главным очагом продолжает оставаться мост 60-летия ВЛКСМ. Несмотря на то, что со вчерашнего дня там запустили реверсное движение, разгрузить подъезды к мосту не удалось. Даже в 9 часов утра пробки продолжали оставаться серьезными. Отметим, однако, что затруднение в движении наблюдалось и на Ленинградском мосту, одном из пути возможных объездов частично перекрытых участков.
Сейчас ситуация улучшилась. Загруженность дорог оценивают на 3 балла. Как заявляли в департаменте транспорта, они будут наблюдать за ситуацией и при необходимости проведут корректировку. Остается надеяться, что это поможет улучшить ситуацию в часы пик.
Но и водителям стоит быть внимательнее при проезде участка с новым вариантом организации движения для Омска. Накануне в соцсетях уже появлялись сообщения о том, что на подъезде произошла авария между большегрузом и легковушкой. Причины установит ГИБДД, но комментаторы предполагали, что кто-то из водителей как раз не увидел вовремя сигнал реверсного светофора и пришлось экстренно перестраиваться.
Также в сети уже появились мнения о том, что без реверсного движения было гораздо лучше. Комментаторы посетовали на слишком сложную схему изменения направления движения. Пока дополнительная полоса меняет свое направление раз в несколько часов. Омичи предлагают поменять интервалы на всего два: в первой половине дня добавить полосу для движения в сторону правого берега, а во второй половине дня в обратном направлении.