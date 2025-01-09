Реверс на справился: утром Омск сковали пробки

Также в сети уже появились мнения о том, что без реверсного движения было гораздо лучше. Комментаторы посетовали на слишком сложную схему изменения направления движения. Пока дополнительная полоса меняет свое направление раз в несколько часов. Омичи предлагают поменять интервалы на всего два: в первой половине дня добавить полосу для движения в сторону правого берега, а во второй половине дня в обратном направлении.