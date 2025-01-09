На территории Пермского края за 4 года установили более 20 газовых заправок

«За период с 2020 по 2024 годы было построено 24 новых АГНКС, что позволило увеличить количество газовых заправок в крае до 42. В прошлом году завершились работы по строительству 7 новых станций в Перми, Чайковском, Кунгуре и других территориях», — уточняют в краевом Минтрансе.