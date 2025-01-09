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На территории Пермского края за 4 года установили более 20 газовых заправок

В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию еще трех.

Источник: Комсомольская правда

За четыре года в Пермском крае появилось 24 газозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства транспорта.

«За период с 2020 по 2024 годы было построено 24 новых АГНКС, что позволило увеличить количество газовых заправок в крае до 42. В прошлом году завершились работы по строительству 7 новых станций в Перми, Чайковском, Кунгуре и других территориях», — уточняют в краевом Минтрансе.

Всего на сегодняшний день в Пермском крае газозаправочные станции обустроены в 14 муниципалитетах из 46. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию еще трех.

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