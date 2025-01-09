Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский бренд обуви Megatop объявил о закрытии всех магазинов в России

Известный белорусский бренд обуви закрыл все фирменные магазины в России.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский бренд обуви Megatop объявил о закрытии всех магазинов в России. Информация появилась на официальном сайте магазина Megatop.

В сообщении уточняется, что все магазины белорусского бренда обуви Megatop, расположенные на территории России, были закрыты. Кроме того, на сайте подробно опубликована информация о том, как можно вернуть товар.

Тем временем Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.

Также мы писали, что нарколог прокомментировал данные Белстата по потреблению алкоголя: «Белорусы пьют 11,5 литра на человека, тогда как 8 литров считается критическим».

Кстати, мы собрали скидки в универмагах Минска в январе 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Ранее следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».