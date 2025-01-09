Белорусский бренд обуви Megatop объявил о закрытии всех магазинов в России. Информация появилась на официальном сайте магазина Megatop.
В сообщении уточняется, что все магазины белорусского бренда обуви Megatop, расположенные на территории России, были закрыты. Кроме того, на сайте подробно опубликована информация о том, как можно вернуть товар.
Тем временем Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.
Также мы писали, что нарколог прокомментировал данные Белстата по потреблению алкоголя: «Белорусы пьют 11,5 литра на человека, тогда как 8 литров считается критическим».
Кстати, мы собрали скидки в универмагах Минска в январе 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».
Ранее следующие большие выходные ждут белорусов в апреле 2025 года: «Понедельник белорусы будут отрабатывать заранее».