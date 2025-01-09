10 самолетов опаздывают в Новосибирск

Из Худжанда рейс задерживается на 20 минут, из Хабаровска и Екатеринбурга на 40 минут, из Бишкека — на 1 час, Ташкента и Южно-Сахалинска — 1,5 часа, Владивостока — 2 часа, Магадана — 2,5 часа, на 3 часа задерживается самолет из Благовещенска, на 3,5 из Ноябрьска.