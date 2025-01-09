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10 самолетов опаздывают в Новосибирск

Задержка составляет от 20 минут до 3,5 часов.

Источник: РИА "Новости"

10 самолетов авиакомпании S7 9 января опаздывают в Новосибирск из городов России и зарубежья. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Толмачево.

Из Худжанда рейс задерживается на 20 минут, из Хабаровска и Екатеринбурга на 40 минут, из Бишкека — на 1 час, Ташкента и Южно-Сахалинска — 1,5 часа, Владивостока — 2 часа, Магадана — 2,5 часа, на 3 часа задерживается самолет из Благовещенска, на 3,5 из Ноябрьска.

О причинах задержки не сообщается.

Из Новосибирска все самолеты вылетят по расписанию, на момент публикации никаких задержек не обнаружено.

Ранее «Прецедент» писал, что летевший в Новосибирск самолет S7 экстренно сел в Братске. На борт поднялись медики и полиция.

Валерия ПЛЮСНИНА.