10 самолетов опаздывают в Новосибирск

10 самолетов авиакомпании S7 9 января опаздывают в Новосибирск из городов России и зарубежья. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Толмачево.
Из Худжанда рейс задерживается на 20 минут, из Хабаровска и Екатеринбурга на 40 минут, из Бишкека — на 1 час, Ташкента и Южно-Сахалинска — 1,5 часа, Владивостока — 2 часа, Магадана — 2,5 часа, на 3 часа задерживается самолет из Благовещенска, на 3,5 из Ноябрьска.
О причинах задержки не сообщается.
Из Новосибирска все самолеты вылетят по расписанию, на момент публикации никаких задержек не обнаружено.
Ранее «Прецедент» писал, что летевший в Новосибирск самолет S7 экстренно сел в Братске. На борт поднялись медики и полиция.
Валерия ПЛЮСНИНА.