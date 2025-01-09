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Аварийные работы оставили микрорайон Владивостока без холодной воды

Во Владивостоке коммунальщики ликвидируют порыв на сетях холодного водоснабжения в микрорайоне Первой Речки, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Авария произошла в районе улицы Амурской. Течь быстро заледенела, гололёд сковал проезжую часть. В социальных сетях о порыве сообщалось ещё во вторник, 7 января. Сегодня местные жители пишут, что порыв наконец-то начали устранять.

По информации городского сервиса отключений воды и света, услуга ХВС сейчас отсутствует у абонентов по улицам Амурская, Анисимова, Садовая, Союзная и Хабаровская (порядка 30 адресов). Это связано с аварийными работами «Приморского водоканала», но время их завершения пока не известно. По нормативу оно не должно превышать четырёх часов, работы начались, по словам очевидцев, после 11:30.

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