Аварийные работы оставили микрорайон Владивостока без холодной воды

По информации городского сервиса отключений воды и света, услуга ХВС сейчас отсутствует у абонентов по улицам Амурская, Анисимова, Садовая, Союзная и Хабаровская (порядка 30 адресов). Это связано с аварийными работами «Приморского водоканала», но время их завершения пока не известно. По нормативу оно не должно превышать четырёх часов, работы начались, по словам очевидцев, после 11:30.